البابا ينتقد تفضيل تربية الحيوانات الأليفة على الإنجاب

انتقد البابا فرنسيس العائلات التي تختار تربية حيوانات أليفة بدلا من إنجاب الأطفال، واصفا إياهم بأنهم أنانيون.

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ورأى البابا، في كلمة ألقاها أمام الجمهور، أن "قرار بعض الأزواج بالتخلي عن الأبوة يؤدي إلى فقدان الإنسانية ويضر بالحضارة".

وقال: "نرى أن الناس لا يريدون إنجاب أطفال، أو يريدون إنجاب طفلا واحدا فقط وليس أكثر. وكثر من الأزواج ليس لديهم أطفال، لكن لديهم كلبان، وقطتان، نعم، الكلاب والقطط (لديهم) تحل محل الأطفال".

وأضاف: "هذا الأمر مضحك، إنه الواقع. وهذا الإنكار للأبوة أو الأمومة يضعفنا ويسلب إنسانيتنا. وبهذه الطريقة تصبح الحضارة شيخوخة، لأنها تفقد ثراء الأبوة والأمومة".

واعتبر البابا أن الأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب بيولوجيا يجب أن يفكروا في التبني، سائلا: "كم عدد الأطفال في العالم الذين ينتظرون من يقوم برعايتهم؟".

وأكد أن "إنجاب طفل هو دائما مخاطرة، إما بشكل طبيعي أو عن طريق التبني. ولكن من الخطورة عدم الإنجاب".

المصدر: CNN