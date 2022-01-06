مصرع 10 أشخاص إثر غرق زورقهم قبالة سواحل زنجبار في تنزانيا

أعلنت شرطة أرخبيل زنجبار التنزاني شبه المستقل مصرع 10 أشخاص إثر غرق زورق لنقل الركاب في مياه الأرخبيل بالمحيط الهندي.

وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق الثلاثاء أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".

وأشار إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.

وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب مجهول.

وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.

وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنه يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وإثر المأساة قدّم رئيس زنجبار حسين مويني تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: "أ ف ب"