إندونيسيا تطلب السجن المؤبد لـ"ذو القرنين"

طلبت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، السجن مدى الحياة للعضو البارز في الجماعة الإسلامية الموالية لتنظيم "القاعدة"، الملقب بـ"ذو القرنين".

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وطالب الادعاء في إندونيسيا، بالسجن مدى الحياة لآريس سومارسونو، الملقب بـ"ذو القرنين"، ووجه له اتهامات بتدبير سلسلة من الهجمات المميتة في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

وقالت الشرطة وممثلو الادعاء إن "ذو القرنين" كان القائد العسكري السابق للجماعة الإسلامية، وهي جماعة مسلحة في جنوب شرق آسيا مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجلس سومارسونو، 58 عاما، بلا حراك بالتزامن مع طلب الادعاء فرض هذه العقوبة عليه أمام لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة منطقة شرق جاكرتا، وذلك خلال جلسة عقدت عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

تتهم الجماعة على نطاق واسع بتنفيذ هجمات تضمنت تفجيرات بالي عام 2002، والتي أسفرت عن مقتل 202 شخص معظمهم سياح أجانب، فضلا عن هجمات في الفلبين.

يذكر أن "ذو القرنين" اعتقل العام الماضي في مقاطعة لامبونغ الواقعة في الطرف الجنوبي من جزيرة سومطرة.

وقال "ذو القرنين" إنه كان قائد الجناح العسكري للجماعة، لكنه لم يشارك في تفجيرات بالي، حيث كان يعمل على تنظيم فرقته التي كانت تهدف لإثارة الصراعات الطائفية في جزيرتي أمبون وبوسو، وكذلك مناطق جنوب الفلبين.

وأثناء محاكمته التي بدأت في سبتمبر الماضي، أيد مسلحون آخرون– والذين أدينوا بتنفيذ تفجيرات بالي عام 2002 - ادعاء "ذو القرنين"، وقالوا إنه كان علم بالهجوم، لكنه لم يشارك فيه.

المصدر: AP