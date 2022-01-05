اليابان تقدر مدى تحليق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي للصحفيين، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء يمكن أن يطير لمسافة 500 كيلومتر.

وأضاف الوزير الياباني: "نفترض أنه إذا تم إطلاق صاروخ باليستي وفق المسار التقليدي المعتاد، فهذا يعني أنه قد طار حوالي 500 كيلومتر".

في وقت سابق، قال نفس الوزير الياباني، إنه لم ترد تقارير عن أضرار للسفن والطائرات في اليابان نتيجة للإطلاق الصاروخي المحتمل.

في الساعة 08.13 بالتوقيت المحلي (02.13 بتوقيت موسكو)، ظهر على الموقع الالكتروني لخفر السواحل الياباني، تحذير بشأن احتمال تنفيذ كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي.

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وجاء في بيان خفر السواحل الياباني أن "الصاروخ سقط في البحر، وأن على سفن الصيد الحذر وضرورة الحرص على عدم الاقتراب من الحطام".

ويعتبر هذا أول إطلاق خلال السنة الجديدة، منذ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات