زاخاروفا تكشف السبب الحقيقي لمغادرة صحفي أوكراني روسيا

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ساخرة على مغادرة الصحفي الأوكراني رومان تسيمباليوك روسيا، بأنه مصاب بمتلازمة بابتشينكو وغوردون، اللذين يزعمان بملاحقة روسيا لهما.

وكتبت على صفحتها في "تيليغرام": "في الطب، توصف هذه الأعراض بأنها "متلازمة بابتشينكو-غوردون".

وشككت زاخاروفا في ادعاءات الصحفي المذكور حول "الخطر على سلامته".

وأعلن رومان تسيمباليوك في وقت سابق أنه "غادر روسيا بعد استدعائه للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام الروسي".

وذكرت مصادر مطلعة أن "السبب وراء استدعاء تسيمباليوك مقاطع فيديو نشرها تحتوي على إشارات تحريض على العداء والكراهية تجاه الروس".

وسحب مكتب المدعي العام في العاصمة موسكو أمر استدعاء الصحفي الأوكراني، لكن الأخير غادر روسيا.

يشار إلى أن "الصحفي" الأوكراني أركادي بابتشينكو فبرك فيديو لقتله برصاص الاستخبارات الروسية وروجت له وسائل إعلام مختلفة، وبعد مدة وجيزة شوهد في كييف حيّا يرزق، حتى اضطر للضظهور ثانية على الشاشات في إسرائيل للاعتراف بأن أحدا لم يقتله.

أما "الصحفي والناشر" دميتري غوردون فيعرف بكراهيته لروسيا ودعواته لمعاداتها، وسعيه بكل الحيل والأكاذيب لتزوير الحقائق التاريخية، حتى وصل فيه الأمر للادعاء بأن "اليهود هم أنفسهم فبركوا محرقتهم، وأن النازيين لم يقتلو أحدا منهم".

المصدر: RT + وكالات