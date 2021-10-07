الأمم المتحدة تعلق على وصف مسؤول أوكراني للصحفيين الروس بـ"الإرهابيين"

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة تدعم كافة وسائل الإعلام المعتمدة لديها، وذلك بعد أن وصف مسؤول أوكراني الصحفيين الروس بـ "الإرهابيين".

وشدد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، على أنه من حق وسائل الإعلام أن تطرح أسئلتها.

وأضاف أن "الدول الأعضاء ومندوبيها يردون على الأسئلة المطروحة عليهم بالشكل الذي يرونه مناسبا.. ونحن لا نعتبر وكالة "نوفوستي" الروسية منظمة إرهابية".

وجاء ذلك تعليقا على حادث وقع عندما رفض مدير دائرة الأمن الدولي بالخارجية الأوكرانية فلاديمير لاكوموف الإجابة عن أسئلة من مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية على هامش جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف جميع الصحفيين الروس بأنهم "إرهابيون ومروجون للدعاية".

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الروسية محظورة في أوكرانيا أو تتعرض للعقوبات والقيود. ومدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مارس الماضي العقوبات ضد وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" التي تتبع لها وكالة "نوفوستي" لمدة 3 سنوات.

ورفعت روسيا في الصيف الماضي شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قمع حرة الإعلام في أوكرانيا وملاحقة أصحاب الرأي الآخر.

المصدر: نوفوستي