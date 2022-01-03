إسرائيل تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة في إسرائيل، اليوم الاثنين، اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي وباء إنفلونزا الطيور في بلدة نهلال بشمال إسرائيل، مشيرة إلى إصابة حوالي 42000 ديك رومي بالفيروس.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير في بيان: "يدور الحديث عن حالة مرضية تتفشى على نطاق واسع لم نشهده من قبل"، مشيرا إلى أن "كل بؤرة جديدة يتم اكتشافها هي بمثابة علامة تحذير توجهنا إلى العمل على زيادة السلامة البيولوجية لجميع مزارع تربية الدجاج في إسرائيل".

وأضاف: "يعمل موظفو وزارة الزراعة بشكل طارئ، ويعملون ليل نهار لرعاية كل موقع من أجل السماح بالعودة إلى الروتين في أسرع وقت ممكن".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية في بيان أنه سيكون هناك عجز بنحو 14 مليون بيضة من إجمالي 200 مليون بيضة يتم استهلاكها شهريا في إسرائيل، على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور.

وعلى خلفية العجز المتوقع، أصدر وزير الزراعة الإسرائيلي تعليماته للجهات المعنية في مكتبه بالاستعداد لاستيراد ما بين 70 و100 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية من أجل منع حدوث نقص في الأسواق.

وتنضم البؤرة الجديدة إلى أخريين تم اكتشافهما أمس في موشاف "غاديش" وفي "نئوت غولان" بهضبة الجولان، حيث تم إعدام 48 ألف دجاجة، و3 بؤر أخرى في مستوطنات "جفعات يوآف" و"ديبورا" و"باراك" في شمال إسرائيل تم الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة الماضية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"