أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى في اليمن
AP Hani Mohammed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3g9
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى في اليمن.
وأشارت الهيئة إلى أنها "تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في الموقع "1513.0N 04212.0E" (حوالي 23 ميلا بحريا غرب ميناء رأس عيسى البحري"، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية".
Warning 001/JAN/2022— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) January 3, 2022
Category: Attack
Time: 02 January 2022 2150UTC
Description: UKMTO has received reports of an attack on an MV in position 1513.0N 04212.0E (Approx. 23 NM West of Ras Isa Marine Terminal). Investigations
ongoing.#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/ONe36YiHEH
المصدر: "ukmto.org"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.