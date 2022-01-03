أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى في اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى في اليمن.

إقرأ المزيد

وأشارت الهيئة إلى أنها "تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في الموقع "1513.0N 04212.0E" (حوالي 23 ميلا بحريا غرب ميناء رأس عيسى البحري"، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية".

Warning 001/JAN/2022



Category: Attack



Time: 02 January 2022 2150UTC



Description: UKMTO has received reports of an attack on an MV in position 1513.0N 04212.0E (Approx. 23 NM West of Ras Isa Marine Terminal). Investigations

ongoing.#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/ONe36YiHEH — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) January 3, 2022

المصدر: "ukmto.org"