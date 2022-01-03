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أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى في اليمن

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أنباء عن هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى في اليمن
AP Hani Mohammed
صورة تعبيرية
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى في اليمن.

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وأشارت الهيئة إلى أنها "تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في الموقع  "1513.0N 04212.0E" (حوالي 23 ميلا بحريا غرب ميناء رأس عيسى البحري"، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية".

المصدر: "ukmto.org"

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