محكمة إسبانية تؤجل تسليم رئيس سابق للمخابرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة

قررت محكمة إسبانية إرجاء تسليم الرئيس السابق للمخابرات الفنزويلية الجنرال المتقاعد هوغو كارفاخال إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات جنائية بتهريب المخدرات.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية EFE أمس الجمعة بأن المحكمة الوطنية في مدريد قبلت التماسا قدمه محامي كارفاخال، وذلك بعد موافقتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري على تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المحكمة قررت تعليق عملية تسليم كارفاخال التي كان من المفترض أصلا أن تنفذ اليوم السبت، بغية "تصحيح خطأ في تعاملها مع هذا القرار"، لافتة إلى أن المحكمة كانت قد تعهدت بالنظر في مخاوف رئيس المخابرات الفنزويلي السابق بشأن خطر سجنه مدى الحياة في الولايات المتحدة، قبل إضفاء الطابع الرسمي على تسليمه.

ولفتت الوكالة إلى أن محكمة أخرى في إسبانيا طلبت في الوقت نفسه منحها استجواب كارفاخال ضمن إطار تحقيق في التمويل غير القانوني المزعوم لحزب Unidas Podemos ("متحدون نستطيع") اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحاكم.

ويكافح كارفاخال الذي قاد المخابرات الفنزويلية في عهد الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز تسليمه إلى الولايات المتحدة منذ اعتقاله في إسبانيا في أبريل 2019.

المصدر: EFE + "أسوشيتد برس"