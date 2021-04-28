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ظريف بعد إطلاق فرنسا صاروخا استراتيجيا: ما هو جيد للإوزة ليس جيدا لذكورها!

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ظريف بعد إطلاق فرنسا صاروخا استراتيجيا: ما هو جيد للإوزة ليس جيدا لذكورها!
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إطلاق صاروخ M51 الاستراتيجي في منطقة بيسكاروس في فرنسا
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علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسخرية على إطلاق فرنسا صاروخ استراتيجي.

وكتب الوزير الإيراني على صفحته في "تويتر": يبدو أن ما هو جيد للإوزة ليس جيدا لذكورها".

وأرفق ظريف بهذه العبارة صورة تظهر قيام الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء بإطلاق صاروخ استراتيجي من طراز M51 في منطقة بيسكاروس جنوب غربي فرنسا على ساحل المحيط الأطلسي.

المصدر: RT

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