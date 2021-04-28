ظريف بعد إطلاق فرنسا صاروخا استراتيجيا: ما هو جيد للإوزة ليس جيدا لذكورها!

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسخرية على إطلاق فرنسا صاروخ استراتيجي.

What's good for the goose is apparently NOT good for the gander. pic.twitter.com/l8aDCOBzJz — Javad Zarif (@JZarif) April 28, 2021

وكتب الوزير الإيراني على صفحته في "تويتر": يبدو أن ما هو جيد للإوزة ليس جيدا لذكورها".

وأرفق ظريف بهذه العبارة صورة تظهر قيام الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء بإطلاق صاروخ استراتيجي من طراز M51 في منطقة بيسكاروس جنوب غربي فرنسا على ساحل المحيط الأطلسي.

المصدر: RT