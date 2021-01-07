عمدة واشنطن: اقتحام الكابيتول إرهاب داخلي وقد نضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية

انتقدت عمدة واشنطن موريل بوزر بشدة أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء، واصفة إياها بأنها "عمل إرهاب داخلي وتمرد".

وشددت الديمقراطية بوزر خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس على أن الشرطة "فشلت على ما يبدو" في التعامل مع حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مئات أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن الفدرالية تعاملت بطريقة أشد بكثير مع احتجاجات مؤيدي حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في المدينة الصيف الماضي.

ودعت بوزر إلى فتح تحقيق في هذا الفارق بين طريقتي تعامل أجهزة الأمن مع الحادثين.

وحذرت عمدة واشنطن من أنها قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لضمان الأمن العام في العاصمة خلال الأسابيع القادمة.

وحملت رئيسة بلدية واشنطن ترامب المسؤولية عن أحداث أمس، مشددة على أن "الرئيس كان يرغب في حدوث ما حصل ويجب معاقبته".

وأكد مسؤولون خلال المؤتمر اعتقال 68 شخصا على الأقل لتورطهم في أعمال العنف داخل الكابيتول والتي أودت بأرواح أربعة أشخاص.

وكانت عمدة واشنطن قد أمرت أمس بفرض حظر التجوال وأعلنت حالة الطوارئ، وتم تمديد هذا الأمر لمدة 15 يوما حتى تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: СBS + WTOP + "نوفوستي"