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اعتقال عنصر سابق في القوات الأمريكية الخاصة بتهمة التجسس لصالح روسيا

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اعتقال عنصر سابق في القوات الأمريكية الخاصة بتهمة التجسس لصالح روسيا
Reuters ANDREW KELLY
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية بتهمة التجسس لصالح روسيا وتقديم معلومات أمنية سرية للاستخبارات الروسية.

واتهمت وزارة العدل العسكري المتقاعد بيتر ديبينس بأنه "تآمر مع عملاء الاستخبارات الروسية"، وكان يقدم معلومات تخص الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة بين 1996 و2011.

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وأشارت إلى أن المتهم زار روسيا للقاء عناصر الاستخبارات الروسية، وحصل على اسم مستعار لدى الاستخبارات الروسية ووقع وثيقة عبر فيها عن رغبته في خدمة روسيا، حسب بيان الوزارة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنه في حال إدانته قد يواجه ديبينس عقوبة السجن المؤبد.

المصدر: RT

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