بومبيو التقى في لندن مع ناشط معارض من هونغ كونغ

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، خلال وجوده في لندن يوم الثلاثاء، بالناشط المعارض من هونغ كونغ ناثان لو، الذي فر إلى بريطانيا.

كما تحدث بومبيو، بشكل منفصل مع آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتن.

وقالت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الأربعاء، إن لقاء بومبيو مع المعارض الصيني استمر حوالي 20 دقيقة.

وأبلغ الناشط المذكور، البالغ من العمر 27 عاما، الوزير الأمريكي بخصوصيات ظهور حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، التي شارك فيها بنشاط. وأشار إلى أنه كان يروج لفكرة "استقلال هونغ كونغ"، وهرب من هناك إلى بريطانيا مؤخرا بعد أن أقرت بكين قانون الأمن الوطني للمنطقة الإدارية الخاصة.

المصدر: تاس