فرنسا: الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة روسيا في G8 لا تزال قائمة

أكد مصدر في قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، اعتقاد فرنسا أن الأسباب التي أدت إلى إنهاء مشاركة روسيا في مجموعة "الثماني الكبار" في العام 2014 لا تزال قائمة.

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جاءت هذه التصريحات تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يستضيف هذا العام قمة G7 في الولايات المتحدة، دعوة روسيا ودول أخرى عدة للمشاركة في أعمال القمة.

وقال المصدر إن إنهاء مشاركة روسيا في مجموعة الدول الصناعية الكبرى "جاء لأسباب محددة، ولا نرى اليوم أن هذا الوضع قد تغير". وتابع: "مع ذلك، وهو رأي الرئيس (الفرنسي) وسائر الشركاء الدوليين، ينبغي إيجاد سبل الحوار مع روسيا".

وأضاف: "هناك العديد من أوجه الحوار الممكنة ولا أدري ماذا ستعني عودة روسيا إلى G7 أو G8، وفي كل حال من الأحوال لا بد من إجماع داخل المجموعة ونحن نعلم أن هذا الموضوع لا يوجد إجماع بشأنه".

وقررت مجموعة "الثماني الكبار" (G8)، في العام 2014، تعليق مشاركة روسيا في لقاءاتها ردا على ما وصفته بقية دول المجموعة بانتهاك سيادة أوكرانيا من قبل روسيا عن طريق "ضم" شبه جزيرة القرم والدعم المقدم من موسكو لـ "الانفصاليين" في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن عودة القرم إلى الوطن الأم روسيا جرى بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014. كما نفت موسكو، وعلى مستويات عدة، تدخلها في النزاع المسلح في دونباس.

المصدر: رويترز