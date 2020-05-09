إيران.. استخدام خلايا الحبل السري لعلاج كورونا

أعلن رئيس بنك "رويان" الإيراني للدم مرتضى ضرابيه، عن الشروع في استخدام خلايا المنشأ الجذعية الجنينية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال ضرابيه اليوم السبت، إن الخلايا الجذعية الوسيطة المستخرجة من أنسجة الحبل السري، لها استخدامات خاصة، وتعد الأكثر استخداما في علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب، مؤكدا أن بنك "رويان" بدأ استخدامها حاليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن الخلايا الجذعية الوسيطة المستخرجة من أنسجة الحبل السري لا تحتاج إلى التكيف وراثيا، بمعنى أنه يمكن فصل الخلايا الجذعية عن الحبل السري واستخدامها لأي شخص بحاجة إليها.

المصدر: وكالة "مهر"