الصين تجري تجربة على طائرة شبح من دون طيار

أعلنت وسائل إعلام صينية أن بكين أجرت اختبارات على طائرة شبح من دون طيار طراز " Sky Hawk" فيما عرض التلفزيون المركزي الصيني مقطع فيديو للتجربة.

ولفتت صحيفة " Global Times " إلى أن مقطع الفيديو تضمن أول رحلة طيران لهذه الطائرة المسيرة التي يبلغ طول جناحيها 10 أمتار.

وأعلن أن الصين ستزود حاملات طائراتها التي لا تزال قيد الإنشاء بهذا السلاح الجديد، بما في ذلك نماذج مزودة بمنجنيقات كهرومغناطيسية.

المصدر: lenta.ru