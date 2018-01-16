لأول مرة في تاريخ أمريكا.. وزير يؤدي القسم على القرآن
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أدى وزير التعليم الجديد في ولاية فيرجينيا عاطف القرني ذو الأصول الباكستانية اليمين على القرآن الكريم ليصبح بذلك أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يؤدي القسم على كتاب المسلمين
يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) January 15, 2018
Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r
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