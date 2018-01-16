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لأول مرة في تاريخ أمريكا.. وزير يؤدي القسم على القرآن

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لأول مرة في تاريخ أمريكا.. وزير يؤدي القسم على القرآن
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أدى وزير التعليم الجديد في ولاية فيرجينيا عاطف القرني ذو الأصول الباكستانية اليمين على القرآن الكريم ليصبح بذلك أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يؤدي القسم على كتاب المسلمين

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