لأول مرة في تاريخ أمريكا.. وزير يؤدي القسم على القرآن

يوم تاريخي في ولاية فيرجينيا حيث قام عاطف القرني بأداء القسم على القرآن الكريم ليصبح وزيراً للتعليم في تلك الولاية،،و هو أميركي من أصول باكستانية

Historic day In Virginia as Atif Qarni was sworn the on holy Quran to become the next secretary of education. pic.twitter.com/TQbYvHFu3r