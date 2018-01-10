عاملة أوكرانية تفقد ذراعها بسبب مديرها البولندي!

فقدت موظفة أوكرانية، تعمل في محل لغسيل الملابس، ذراعها بعدما علقت في غسّالة ملابس في مدينة بوزنان البولندية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد سحبت الغسالة الأوتوماتيكية يد الأوكرانية، أليونا رومانينكو، وبعد استدعاء الإسعاف، لم يتمكن الفريق الطبي من إخراج يد العاملة الأوكرانية على الفور، وذلك بعدما رفض مدير المحل كسر الغسالة.

ونشر فيديو للفتاة على موقع يوتيوب، تحكي من خلاله ما جرى لها في تلك الحادثة المؤسفة.

المصدر: life.ru