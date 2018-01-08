لحظة تفجير مقر "أجناد القوقاز" في إدلب

هزّ مدينة إدلب شمال غربي سوريا الليلة الماضية تفجير عنيف تبيّن أنه استهدف مقر عصابة ما يسمى بـ"أجناد القوقاز" بسيارة مفخخة ركنها عناصر ما يسمى بـ"هيئة أحرار الشام".

ولم ترد أي بيانات رسمية بعدد ضحايا التفجير، فيما ذكرت مصادر متفرقة أن ما لا يقل عن 120 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح.

وكالة "رويترز"، أفادت نقلا عن نشطاء بمقتل 23 شخصا وإصابة العشرات في التفجير، كما أكدت مصادر محلية سقوط أكثر من 25 قتيلا، وأن التفجير وقع في شارع الثلاثين في المدينة.

المصدر: "لينتا.رو"

صفوان أبو حلا