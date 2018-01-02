جندي إيراني للمحتجين: مهمتنا حماية هذا الوطن لا قتلكم!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الجنود الإيرانيين وهو يوجه رسالة للمحتجين.

وقال أحد أفراد القوات الخاصة الإيرانية وهو يتوسط المحتجين: "نحن جنود هذا الوطن وعلينا أن نحارب الأعداء لا أن نأتي ونقاتلكم". فيحييه المتظاهرون ويصفقون هاتفين: "فلتكن إلى جانبنا!".

وتشهد الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن إيرانية تطورات متسارعة، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى إلى 20 بينهم 3 عناصر أمن.