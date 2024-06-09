سيارات عائمة ومنازل غارقة.. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب النمسا

تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولايتي ستيريا وبورغنلاند بالنمسا يوم الأحد.

وأظهرت اللقطات سيارة وشاحنة عالقتين على جدار حديقة، ونهرا موحلا مع حطام يغلف الجسر بالإضافة إلى سكان محليين يستخدمون الجرافات والمكانس والمجارف لإزالة الطين من ممتلكاتهم وشوارعهم.

وحسب خبراء الأرصاد الجوية، فقد شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة تجاوزت 100 لتر لكل متر مربع خلال فترة قصيرة، مما تسبب بفيضانات عارمة غمرت البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيضانات ألحقت أضرارا بمراكز الاقتراع لانتخابات البرلمان الأوروبي في دويتشفيستريتز ومنطقة هارتبيرج-فورستنفيلد.

المصدر: رابتلي