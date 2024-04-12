شاهد.. قتيل وعشرات العالقين في الهواء جراء حادث تلفريك مروع في تركيا

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون جراء اصطدام عربة تلفريك بعمود في جنوب تركيا، ما أدى إلى سقوط ركاب على سفح جبل اليوم الجمعة.

وأصيب عدد من الركاب بينهم طفلان في حادث "تلفريك تونكتيبي" بالقرب من مدينة أنطاليا. كما حوصر عشرات من الأشخاص في 35 عربة في الهواء بسبب توقف "التلفريك" بعد الحادث.

وهرعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث لإنقاذ وإجلاء المصابين. وأظهرت لقطات عربة محطمة وهي تتأرجح على الحبال المقطوعة في منحدر جبلي صخري.

المصدر: AP