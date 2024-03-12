سفن حربية روسية وإيرانية وصينية تبدأ مناورات مشتركة في خليج عمان

بدأت السفن الحربية الروسية والصينية والإيرانية تنفيذ مهام المناورات البحرية الدولية المشتركة "الحزام الأمني ​​البحري 2024" التي انطلقت اليوم الثلاثاء في خليج عمان.

وتهدف المناورات إلى تأمين سلامة النشاط الاقتصادي البحري حيث من المتوقع أن تنفذ السفن التابعة للدول الثلاث إطلاق النار على أهداف سطحية وجوية وتجري تدريبات على تحرير السفينة التي استولى عليها القراصنة. وتشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة ومروحيات تابعة للطيران البحري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية