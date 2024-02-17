جيش الإكوادور يداهم 4 سجون أثناء عملية واسعة

داهم الجيش والشرطة في الإكوادور 4 سجون يوم الجمعة أثناء عملية واسعة النطاق تمت خلالها مصادرة أسلحة ومخدرات وهواتف محمولة وأموال وأجهزة إلكترونية.

وسبق أن أعلن رئيس الإكوادور حالة الطوارئ مع حظر التجول الليلي بعد هروب زعيم إحدى أخطر العصابات العاملة في البلاد من السجن.

ووفقا للسلطات، فإن العصابات المحلية المرتبطة بالمنظمات الإجرامية تعمل أيضا من سجون البلاد التي تعتبر مركز قيادتها لتنفيذ الابتزاز والاختطاف والقتل والجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

المصدر: AP