مهاجر غريب في عالم الحيوانات .. العثور على سلحفاة أمريكية في بريطانيا (فيديو)

أفادت "اسوشيتد برس" باكتشاف "ضيف غير متوقع" ذي فك قوي في ممر مائي بمقاطعة كمبريا في شمال إنجلترا، وهذا الضيف هو سلحفاة أمريكية تسمى بـ "سلحفاة القاطور النهاشة".

وجاء في تقرير الوكالة أن موطن هذا الحيوان هو مناطق المستنقعات في جنوب الولايات المتحدة مثل فلوريدا، وله فك عريض وقشرة صلبة ووعرة.

وأفادت الوكالة نقلا عن الأطباء البيطريين المحليين بأن هناك اهتماما كبيرا بالحيوان وأن الكثيرين يرغبون في توفير منزل له، والسلحفاة ستنتقل قريبا إلى مركز متخصص للحيوانات في كورنوال جنوب إنجلترا.

ولم تتضح طريقة ظهور الحيوان الأمريكي في برية بريطانيا.

المصدر: أ.ب.