بايدن يشارك في مراسم عودة جثامين جنود أمريكيين قتلوا في الأردن

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن مراسم عودة جثامين 3 جنود أمريكيين قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن.

وشارك في مراسم العودة كذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة والسيدة الأولى جيل بايدن.

وجنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد الماضي كانوا جميعهم من ولاية جورجيا وهم الرقيب وليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما) والجندية بريونا أليكسسوندريا موفيت (23 عاما).

المصدر: AP