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نشر فيديو جديد لآثار زلزال ضرب اليابان

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نشرت الوكالات لقطات جديدة تظهر آثار زلزال مدمر ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية بداية هذا الشهر، والذي زاد عدد ضحاياه عن 210 أشخاص.

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المصدر: أ.ب.

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