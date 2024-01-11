نشر فيديو جديد لآثار زلزال ضرب اليابان

نشرت الوكالات لقطات جديدة تظهر آثار زلزال مدمر ضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية بداية هذا الشهر، والذي زاد عدد ضحاياه عن 210 أشخاص.

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المصدر: أ.ب.