بوليفيا.. ضبط أكبر شحنة من الكوكايين في تاريخ البلاد

تحتفل شرطة مكافحة المخدرات في بوليفيا بضبط شحنة من الكوكايين وصفها وزير الداخلية بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وخلال العرض الرسمي للمخدرات قال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو إنه تم ضبط 8.7 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 526 مليون دولار في 30 ديسمبر عند معبر على الحدود مع تشيلي بعد العثور عليها داخل شحنة من ألواح الأرضيات الخشبية.

وكانت المخدرات متجهة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي ثم إلى هولندا وتم اعتقال 4 أشخاص، وتنفيذ تسع مداهمات.

المصدر: AP