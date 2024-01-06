في ظل الموت والدمار... سعادة غامرة بمولود جديد في قطاع غزة

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد من استقبال المتطوعين في مركز إسعاف مدينة دير البلح في قطاع غزة، مولودا جديدا بصحة جيدة.

وأرفق الهلال الأحمر الفيديو المنشور في صفحته الرسمية على منصة "إكس" بتعليق، جاء فيه: "بعد يوم عمل شاق ومحفوف بالمخاطر، سعادة مسعفي الهلال الأحمر غامرة بمولودة ولدت بأمان داخل مركز إسعاف دير البلح، وسط القطاع".

After a day of hard and risky work, the joy of the PRCS paramedics is overwhelming as a baby girl is safely delivered safely❤️ inside the Deir al-Balah Ambulance Center🚑, in central #Gaza.

📷Filmed by PRCS volunteer: Fuad Khmash, 4/1/2024. pic.twitter.com/1PaiEUYLl8 — PRCS (@PalestineRCS) January 5, 2024

المصدر: RT