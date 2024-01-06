 
مباشر

في ظل الموت والدمار... سعادة غامرة بمولود جديد في قطاع غزة

فيديوهات

في ظل الموت والدمار... سعادة غامرة بمولود جديد في قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqen

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد من استقبال المتطوعين في مركز إسعاف مدينة دير البلح في قطاع غزة، مولودا جديدا بصحة جيدة.

وأرفق الهلال الأحمر الفيديو المنشور في صفحته الرسمية على منصة "إكس" بتعليق، جاء فيه: "بعد يوم عمل شاق ومحفوف بالمخاطر، سعادة مسعفي الهلال الأحمر غامرة بمولودة ولدت بأمان داخل مركز إسعاف دير البلح، وسط القطاع".

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا