لحظة اشتعال النيران في طائرة يابانية أثناء هبوطها

أظهرت لقطات التلفزيون الياباني لحظة اندلاع النيران في طائرة ركاب كانت تقل حوالي 400 شخص، على مدرج مطار هانيد بطوكيو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع جراء اصطدام طائرة الركاب بطائرة أخرى بعد هبوطها.

وأكد المتحدث باسم خفر السواحل وقوع الاصطدام بين طائرة خفر السواحل من طراز MA722 وطائرة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيد، مضيفا أن خمسة من أفراد طاقمه في عداد المفقودين جراء الحادث.

وبحسبما ورد تم إجلاء جميع ركاب طائرة الخطوط الجوية اليابانية البالغ عددهم 379 شخصا بأمان قبل اشتعال النيران فيها.

المصدر: AP