الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يظهر اشتباكا مع مجموعة فلسطينية شمال غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو زعم فيه أنه يظهر مقاتلي حماس "يطلقون صواريخ مضادة للدبابات" في أحد أحياء شمال قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اشتباكا مع المجموعة الفلسطينية، كما يتضمن الفيديو لقطة غير واضحة بالتصوير الحراري لاستهداف عنصرين بالمجموعة.

ولم تقدم إسرائيل أية تقارير مفصلة عن ضرباتها التي أدت إلى محو مجمعات سكنية مدنية بأكملها. وتزعم أن مقاتلي حماس يحتمون بالأحياء في مواجهة الجيش، علما أن أحياء واسعة من مناطق شمال غزة خالية من السكان.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء أن العملية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 42000 آخرين.

المصدر: AP