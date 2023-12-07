نواب يطلقون قنابل دخان داخل البرلمان الألباني

أقر البرلمان الألباني الميزانية السنوية يوم الخميس في تصويت، فيما أعربت المعارضة عن رفضها واستخدم نوابها قنابل دخان احتجاجا على ما تعتبره الحكم الاستبدادي للحزب الاشتراكي الحاكم.

وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، قائلة إن الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان للتحقيق في فضائح فساد حكومي.

ويقوم أعضاء البرلمان المعارضون مرارا وتكرارا بتكديس الكراسي واستخدام المشاعل وإشعال النيران بأوراق لتعطيل جلسات البرلمان، متهمين الحكومة بمحاولة إسكات المعارضة.

المصدر: AP