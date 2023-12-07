 
مباشر

نواب يطلقون قنابل دخان داخل البرلمان الألباني

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wk48

أقر البرلمان الألباني الميزانية السنوية يوم الخميس في تصويت، فيما أعربت المعارضة عن رفضها واستخدم نوابها قنابل دخان احتجاجا على ما تعتبره الحكم الاستبدادي للحزب الاشتراكي الحاكم.

وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، قائلة إن الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان للتحقيق في فضائح فساد حكومي.

ويقوم أعضاء البرلمان المعارضون مرارا وتكرارا بتكديس الكراسي واستخدام المشاعل وإشعال النيران بأوراق لتعطيل جلسات البرلمان، متهمين الحكومة بمحاولة إسكات المعارضة.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا