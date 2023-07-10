لبنان يطلق أول سيارة كهربائية محلية الصنع تعمل على الطاقة الشمسية

أطلقت وزارة الاقتصاد اللبنانية أول سيارة محليّة الصنع تعمل على الطاقة الشمسية، حيث أزاح المهندس اللبناني هشام الحسامي الستار عن السيارة التي تحمل اسم "ليرة".

وقال المهندس إن السيارة الجديدة لبنانية الصنع تعمل ببطارية سريعة الشحن وألواح شمسية، ويمكنها السفر إلى مسافة تصل 150 ميلا.

🎥"ليرة".. إطلاق أول سيارة كهربائية لبنانية تعمل بالطاقة الشمسية#يني_ِشفق#لبنانpic.twitter.com/4qkJlYamPZ — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 10, 2023

وتصل سرعة "ليرة" القصوى إلى 100 كلم في الساعة، لذلك فهي مزودة فقط بأحزمة أمان دون "Air Bags"، فيما سيتراوح سعرها ما بين 5 و15 ألف دولار أمريكي، لأن سعر المبيع النهائي سيرتبط بالمواصفات التي يطلبها المستهلك، وحجم البطارية وقدرتها، بالإضافة إلى زيادات أخرى محتملة.

المصدر: "النهار"