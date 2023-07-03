الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لغارة في الضفة الغربية

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين لقطات قيل إنها تظهر مداهمة معقل المسلحين في الضفة الغربية.

وقد قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا بطائرات مسيرة فجر اليوم الإثنين ونشر مئات الجنود في المنطقة خلال العملية العسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".

وحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين فإن ثمانية فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون جراء العملية الإسرائيلية.

المصدر: AP + وكالات