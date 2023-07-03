لحظة استهداف كاميرا التلفزيون العربي برصاص إسرائيلي في جنين

اتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الذين كانوا يغطون غارة إسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات ركاب داخل سيارة عسكرية ويبدو أنهم يطلقون النار على كاميرا مثبتة في الشارع، كما يمكن رؤية المعدات وهي تتعرض لعدد من الضربات قبل أن تحترق بعد سقوطها على الأرض وتصاعد الأدخنة منها بعد استهدافها في جنين.

وشوهد مراسلون يرتدون سترات "صحفية" وهم يفحصون الضرر الذي لحق بمعداتهم، قبل أن ينقل الطاقم الإعلامي إلى سيارة إسعاف.

وأكدت قناة "العربي"، نقلا عن مراسها، أن الجيش الإسرائيلي "استهدف طاقم (العربي) بشكل مباشر بالرصاص الحي، حيث أصاب الكاميرا وأحرق جهاز البث".

وبحسب القناة، فقد أطلق قناصة "الرصاص الحي بشكل مباشر على الصحافيين"، وأن طاقمها "محاصر داخل أحد المنازل في المخيم".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".

المصدر: رابتلي + سبوتنيك