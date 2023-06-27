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خلال تظاهرة للمثليين.. ناشط يزيل العلم الفرنسي من واجهة بناية ويلقيه أرضا!

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خلال تظاهرة للمثليين.. ناشط يزيل العلم الفرنسي من واجهة بناية ويلقيه أرضا!
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مدينة ليون الفرنسية لناشط وهو يزيل العلم الفرنسي من واجهة إحدى البنايات ويلقيه أرضا وسط تصفيق الموجودين من مجمع الميم.

ويبدو أن أحد سكان المنطقة، حيث وقعت أمس الأحد احتفالات خاصة بالمثليين، لم يكن راضيا عن الحدث فقام بتعليق العلم الفرنسي في شرفة منزله بإحدى البنايات المطلة على الشارع، لكن أحد المشاركين في التظاهرة تسلق الحائط وسحب العلم الفرنسي ليلقيه أرضا.

المصدر: RT

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