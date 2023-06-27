خلال تظاهرة للمثليين.. ناشط يزيل العلم الفرنسي من واجهة بناية ويلقيه أرضا!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مدينة ليون الفرنسية لناشط وهو يزيل العلم الفرنسي من واجهة إحدى البنايات ويلقيه أرضا وسط تصفيق الموجودين من مجمع الميم.

ويبدو أن أحد سكان المنطقة، حيث وقعت أمس الأحد احتفالات خاصة بالمثليين، لم يكن راضيا عن الحدث فقام بتعليق العلم الفرنسي في شرفة منزله بإحدى البنايات المطلة على الشارع، لكن أحد المشاركين في التظاهرة تسلق الحائط وسحب العلم الفرنسي ليلقيه أرضا.

A Lyon, un drapeau français se fait arracher sous les acclamations des militants LGBT.

C'est parce que des millions de gens sont mort pour ce drapeau que ces abrutis juvéniles peuvent manifester librement ; honte à ces petits c... !



Src : Fdesouche pic.twitter.com/VpNq1gY2br — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 25, 2023

المصدر: RT