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ولادة تنانين مهددة بالانقراض في حديقة بريطانية

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شهدت حديقة الحيوان بمدينة تشيستر البريطانية ولادة اثنين من تنانين كومودو المهددة بالانقراض، حيث أظهرت اللقطات المنشورة أحد المخلوقات يزحف خارجا من بيضته.

وهذه هي المرة الأولى التي تنجب فيها التنانين في هذه الحديقة. وتنانين كومودو هي أكبر السحالي في العالم، حيث يصل طولها إلى ثلاثة أمتار ووزنها أكثر من 70 كغم، وتعيش 30 عاما.

ويعتبر خبراء الحديقة أن التنانين معرضة لخطر الانقراض بسبب "النشاط البشري وفقدان الموائل وتغير المناخ".

المصدر: رابتلي

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