شاهد.. انفجار ضخم.. تدمير مخزن أسلحة أوكراني بصواريخ عالية الدقة

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لتدمير موقع محصن ومدجج بالذخائر لقوات كييف، بضربة صاروخية دقيقة على محور كوبيانسك.

تظهر اللقطات انفجارا قويا وسحبا من الدخان الرمادي الداكن بعد إصابة سلاح عالي الدقة المنطقة المحصنة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية وبعد اكتشاف المنطقة المحصنة التي كان يتمركز فيها جنود أوكرانيون ومخزونات من الذخيرة، تم ضربها وتدميرها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية