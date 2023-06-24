رصد مقاتلي مجموعة "فاغنر" على سطح مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف

رصدت الكاميرات مقاتلي مجموعة "فاغنر" على أسطح مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف على الدون.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام بأن قوات مجموعة "فاغنر" زرعت ألغاما مضادة للدبابات عند مدخل المدينة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT