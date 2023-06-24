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فتاة هندية تغني لمودي خلال استقباله في مطار القاهرة

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فتاة هندية تغني لمودي خلال استقباله في مطار القاهرة
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وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم السبت إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية لمدة يومين. واستقبل مودي عدد من أفراد الجالية الهندية بحفاوة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة هندية وهي تغني لمودي، الذي استمتع بصوتها الجميل على مايبدو، ليشيد لاحقا بما قدمته.

وأجريت مراسم استقبال خاصة لرئيس وزراء الهند بمطار القاهرة حيث كان في مقدمة مستقبليه مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

المصدر: RT

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