فتاة هندية تغني لمودي خلال استقباله في مطار القاهرة

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم السبت إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية لمدة يومين. واستقبل مودي عدد من أفراد الجالية الهندية بحفاوة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة هندية وهي تغني لمودي، الذي استمتع بصوتها الجميل على مايبدو، ليشيد لاحقا بما قدمته.

#WATCH | PM Modi receives a warm welcome from members of the Indian community at the hotel in Cairo



PM Modi is on a two-day State visit to Egypt pic.twitter.com/JTy2wqstEz — ANI (@ANI) June 24, 2023

وأجريت مراسم استقبال خاصة لرئيس وزراء الهند بمطار القاهرة حيث كان في مقدمة مستقبليه مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

المصدر: RT