بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو اليوم الخميس.

وخلال اللقاء أشاد بوتين بمستوى العلاقات الروسية القطرية، مشيرا إلى أن جميع اللقاءات التي عقدت أكدت النوايا لتطوير العلاقات بين البلدين.

بدوره، أكد آل ثاني أن بلاده تربطها صداقة قديمة بروسيا مشيرا إلى أن هناك مواضيع ذات اهتمام مشترك لا سيما في مجال أسواق الطاقة وتأمين سلاسل إمداد الأمن الغذائي العالمي.

المصدر: RT