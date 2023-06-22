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بحضور ولي عهد أبو ظبي.. تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (فيديو)

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بحضور ولي عهد أبو ظبي.. تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (فيديو)
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شهد ولي عهد أبو ظبي، خالد بن محمد بن زايد حفل تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (2022-2023) في مركز تدريب سويحان في أبو ظبي.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه تلاوة لآيات من القرآن، بعدها قدم الخريجون عروضا عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم.

المصدر: وام

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