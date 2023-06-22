بحضور ولي عهد أبو ظبي.. تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (فيديو)
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شهد ولي عهد أبو ظبي، خالد بن محمد بن زايد حفل تخريج الدفعة الـ18 من منتسبي الخدمة الوطنية (2022-2023) في مركز تدريب سويحان في أبو ظبي.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه تلاوة لآيات من القرآن، بعدها قدم الخريجون عروضا عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم.
#خالد_بن_محمد_بن_زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من منتسبي #الخدمة_الوطنية#وامhttps://t.co/4Pw9Jn1Vtqpic.twitter.com/kDVWIautX5— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 22, 2023
المصدر: وام