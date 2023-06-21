مسيرة أوكرانية تضرب مبنى سكنيا متعدد الطوابق وسط دونيتسك

أفادت وكالة "نوفوستي" بسقوط مسيرة أوكرانية على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة فوروشيلوفسكي بمدينة دونيتسك صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في شارع ماياكوفسكي، مشيرة إلى أن المسيرة ضربت شقة تقع في الطابق العشرين. وأكدت أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات بسبب غياب أناس داخل الشقة.

وتبعثرت أمام المنزل شظايا من الزجاج المكسور والإطارات بالإضافة إلى أجزاء من مسيرة مزودة بدوائر دقيقة.

المصدر: نوفوستي