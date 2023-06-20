أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء في الدوحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، توجه مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا سلطنة عمان".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مباحثات عبد اللهيان في قطر ستتناول مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".

من جهته، أعلن عبد اللهيان، بعد وصوله إلى قطر، أنه "يزور الدوحة ومسقط لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار". مشيرا أن "استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة".

المصدر: سبوتنيك