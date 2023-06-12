 
مباشر

شاهد.. راجمة صواريخ تابعة للجيش السوداني تستهدف قوات الدعم السريع

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhkp

استهدفت وحدات مشاة تابعة للجيش السوداني من منطقة كرري العسكرية، اليوم الاثنين، مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمالي بحري، بقصف بواسطة راجمة صواريخ.

إقرأ المزيد
إثر انتهاء الهدنة.. الجيش السوداني يشن هجوما واسعا على مواقع للدعم السريع في الخرطوم
إثر انتهاء الهدنة.. الجيش السوداني يشن هجوما واسعا على مواقع للدعم السريع في الخرطوم

وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لليوم الـ 5 على التوالي، حول مخازن رئيسية للوقود جنوبي الخرطوم، على خلفية معارك عنيفة كانت قد دارت هناك بين الطرفين وبالقرب من اليرموك للصناعات الدفاعية التابعة للجيش.

وشن الجيش السوداني هجوما واسعا على جميع جبهات القتال، وقام بغارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 24 ساعة من السبت إلى الأحد، بوساطة سعودية أمريكية.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا