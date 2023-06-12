شاهد.. راجمة صواريخ تابعة للجيش السوداني تستهدف قوات الدعم السريع

استهدفت وحدات مشاة تابعة للجيش السوداني من منطقة كرري العسكرية، اليوم الاثنين، مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمالي بحري، بقصف بواسطة راجمة صواريخ.

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وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لليوم الـ 5 على التوالي، حول مخازن رئيسية للوقود جنوبي الخرطوم، على خلفية معارك عنيفة كانت قد دارت هناك بين الطرفين وبالقرب من اليرموك للصناعات الدفاعية التابعة للجيش.

وشن الجيش السوداني هجوما واسعا على جميع جبهات القتال، وقام بغارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 24 ساعة من السبت إلى الأحد، بوساطة سعودية أمريكية.

المصدر: RT