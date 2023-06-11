شاهد.. جندي فرنسي يسقط أثناء استقبال ماكرون زعيم مدغشقر
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فقد أحد الحراس الجمهوريين الفرنسيين الوعي في قصر الإليزيه أثناء استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون زعيم مدغشقر أندري راجولينا يوم الجمعة.
وتُظهر اللقطات الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما يقوم مسؤولان بمساعدة الجندي الفاقد الوعي ويحاولان جره بعيدا عن مكان تصوير الرئيسين.
ويبدو أن ماكرون وراجولينا لم يلاحظا الضجة التي خلفهما.
ومن غير الواضح أسباب انهيار الحرس الجمهوري وحالته الصحية، ولكنه يشار إلى أن درجات الحرارة في باريس بلغت 30 درجة مئوية يوم الجمعة.
المصدر: رابتلي