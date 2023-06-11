قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة.. إيران تختبر مسيرة جديدة خارقة! (فيديو)

اختبرت القوات البرية التابعة للحرس الثوري، مسيرة قاذفة للقنابل قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة بنجاح.

وتم تصميم وإنتاج هذه الطائرة من قبل خبراء مؤسسة الاكتفاء الذاتي في القوات البرية للحرس الثوري، وضمن مشروع "أربعين".

ويمكن لهذه الطائرة الخفيفة حمل قنبلة تزن 7 كغ، وإسقاطها على الهدف من ارتفاع 500 متر. إضافة إلى أن طائرات الحرس الثوري الجديدة قادرة على حمل 10 قنابل يدوية صغيرة، وإلقائها في وقت واحد على أهداف مختلفة.

المصدر: تسنيم