مواجهات بين متظاهرين لبنانيين وقوات إسرائيلية على الحدود

اشتبك العشرات من المتظاهرين من كفر شبعا والقرى المجاورة مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود أثناء احتجاجهم على تجريف أراضيهم.

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات تصاعد الدخان من قنابل الغاز المسيل للدموع والقرويين يرشقون الجنود بالحجارة وكذلك الدبابات والمركبات المسلحة والجنود على الحدود جنوبي لبنان.

ووقعت الاشتباكات بعد يومين فقط من محاولة مواطن لبناني منع جرافة إسرائيلية من حفر خندق على طول الحدود.

المصدر: رابتلي