شاهد.. بطتان عملاقتان تطفوان مع سفن في ميناء هونغ كونغ

شوهدت بطتان مطاطيان عملاقتان طولهما 18 مترا تطفوان بين سفن في مياه ميناء فيكتوريا بهونج كونج اليوم الجمعة، وذلك كجزء من معرض للفنان الهولندي فلورنتين هوفمان بعنوان "دبل دكس".

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها بطة عملاقة في هونغ كونغ حيث كان هوفمان قد عرض أول بطة مطاطية عملاقة أمام الجمهور في عام 2013 وقد جذبت انتباه أكثر من 8 ملايين زائر آنذاك.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن بطتين مطاطيين ستبحران في الميناء لمدة أسبوعين كجزء من المعرض المحلي.

المصدر: رابتلي