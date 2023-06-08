عمليات اجلاء سكان المناطق المنكوبة جراء تدمير محطة كاخوفسكايا

غمرت المياه أكثر من 14 ألف منزل في 15 بلدة وقرية بمقاطعة خيرسون جراء تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية يوم الثلاثاء.

ونظم موظفو وزارة الطوارئ الروسية عمليات إجلاء السكان من المناطق المنكوبة.

وأعلنت وزيرة العمل والسياسة الاجتماعية في منطقة خيرسون، آلا بارخاتنوفا، عن إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ونقل 29 آخرين إلى مستشفى، مشيرة إلى إجلاء نحو 4.5 ألف شخص من المناطق المنكوبة التي غمرتها المياه.

المصدر: RT